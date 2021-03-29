У намаганні стримати третю хвилю пандемії - країни Європи посилюють карантин. Адже вільних місць у лікарнях - щодня менше. І лише у Великій Британії ситуація геть протилежна. Докладно про все це у нашому огляді.

Німеччина посилює карантин. У Берліні звичайної маски тепер не достатньо. Дозволені лише ті, що мають ступінь захисту, не нижче FFP2. Вони стануть обов'язковими у громадському транспорті, лікарнях, магазинах та закладах культури. Рішення обурило соцмережі. Адже такі респіратори необхідно змінювати щодня, а це від трьох до шести євро додаткових витрат.

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На посилення карантину із жахом очікують французи. У країні новий сплеск захворюваності. У реанімаціях наразі близько п'яти тисяч тяжкохворих майже стільки ж було на піку епідемії восени. Загалом у шпиталях понад 27 тисяч людей. Лише за минулу добу в країні - більше ніж 37 тисяч нових хворих.

Язід Абід, торговець на ринку:

Ось подивіться - тут, на ринку, ніби всі в масках. Але водночас не дотримуються інших правил, зокрема соціальної дистанції. Ми кажемо про це нашим покупцям - раз, двічі, тричі. Але ми не будемо "воювати" з ними весь день, аби вони відійшли один від одного в черзі на безпечну відстань".

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В Італії до "червоної зони" перейшли ще три регіони - Калабрія, Тоскана та Валле Д'аоста. Відтепер найжорсткіший карантин у 12 провінціях, це більше ніж половина країни. Там закриті школи та непродовольчі магазини. Жителям дозволено виходити з дому тільки на роботу чи з нагальної потреби. Якщо ж рівень захворюваності знизиться, вже після Великодня зможуть повернутися до навчання учні молодших класів.

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Жорсткий локдаун запроваджує Словенія. З першого по 12 квітня в країні не працюватимуть непродовольчі крамниці, заклади культури, гірськолижні курорти й церкви. Жителям дозволять збиратися разом не більше ніж по 10 осіб. Також обмежать виїзди за межі регіону проживання. Знову стане обов'язковим носіння масок у громадських місцях.

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У Польщі через сплеск захворюваності подекуди бракує місць у лікарнях. Найгірша ситуація в Сілезькому, Нижньосілезькому та Мазовецькому воєводствах. Через перезавантаженість тамтешніх тяжкохворих почали відправляти в інші регіоні, де ситуація поки що краща. Для цього залучили понад десять гелікоптерів. За останню добу в Польщі інфікувалися більш як 29 тисяч людей.

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А у Великій Британії другий етап скасування коронавірусних обмежень. Від сьогодні дозволено збиратися групами до 6 осіб. Знову запрацюють спортивні майданчики, зокрема тенісні корти й поля для гольфу, а також дозволять заняття спортом на відкритому повітрі. Наступний етап пом'якшення карантину - 12 квітня. Тоді планують відкрити непродовольчі крамниці. А ресторани й паби зможуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.