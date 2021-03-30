Буквально за несколько дней до выхода в продажу процессора Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S, энтузиасты получили в свои руки инженерные образцы чипа и проверили его возможности разгона. Результат оказался обескураживающим.

Оверклокерам ("разгонщикам") удалось выжать из процессора фантастическую частоту свыше 7 ГГц. Вернее, удалось это сделать лишь одному энтузиасту под псевдонимом Rog-Fisher. Тогда как другие не смогли преодолеть порог в 6,5 ГГц.

Результат, зафиксированный в CPU-Z

Rog-Fisher для своего эксперимента использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus XIII Apex. Чтобы добиться сверхвысокого результата, он увеличил подаваемое напряжение на чип до 1,873 В, а вкачестве охлаждения использовал холодильную установку LN2 на жидком азоте (-195,75 градусов по Цельсию).

После запусук тестов с такой системой охлаждения, программа для диагностики CPU-Z продемонстрировала результат разгона в 7048 МГц (7,048 ГГц). Это быстрее, чем предыдущий рекорд в 6,9 ГГц.

Коллеги из Индии тоже провели свои замеры. YouTube-канал PC Wale представил свой вариант разгона Intel Core i9-11900K. Процессор работал на такой же материнке ASUS, но под управлением измененной версии XOC BIOS, полученной авторами ролика от оверклокера из Южной Кореи под ником SafeDisk.

Максимальные возможности грядущего чипа энтузиасты испытывали также путем охлаждения жидким азотом, но подав чуть меньшее напряжение на процессор — 1,678 В. Согласно видео, в результате приложенных усилий оверклокеры разогнали флагман семейства Rocket Lake-S только до тактовой частоты 6,5 ГГц.

Intel Core i9-11900K и другие чипы семейства Rocket Lake-S официально поступят в продажу уже 30 марта.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Intel построит два завода по выпуску микропроцессоров за $20 миллиардов.