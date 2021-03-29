В США, в штате Аляска, 28 марта, около 18:30 по местному времени, рядом с городом Бьютт, упал вертолет Eurocopter AS50. В результате катастрофы погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

О причинах авиакатастрофы не сообщается.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.

Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.

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