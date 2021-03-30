Осиротіли через коронавірус! У багатодітній родині Родікових від COVID-19 померли майже одночасно й тато, й мама. Сиротами залишилися 11 дітей віком від дев'яти до п'ятнадцяти років. Зараз їм допомагають родичі, волонтери й чиновники. Що буде із дітьми? І як кожен із нас може їм допомогти? Про це - далі.

Дванадцятеро дітей за тиждень стали сиротами. З різницею в кілька днів, через ускладнення від коронавірусу, померли їхні батьки. Діана та Володимир Родікови переїхала на Київщину з окупованої Макіївки, коли на Донбасі розпочався збройний конфлікт.

Подружжя виховувало п'ятьох своїх та сімох усиновлених дітей. Першим від COVID-19 помер батько, а вчора мати. Старша донька - Олександра разом із чоловіком вирішили взяти опіку над молодшими дітьми. Чиновники вже пообіцяли допомогу родині.

Микола Кулеба, уповноважений Президента з прав дітей:

Орган опіки за місцем проживання зараз спілкується з ними, щоб підготувати документи і можна буде влаштувати цих дітей до старших, вже дорослих дітей сім'ї Родікових. Їм є де жити. Декілька років тому благодійники подарували будинок, він знаходиться в комунальній власності, алє їм є де жити. Звісно що їм потрібна ще соціальна допомога. І зараз іде спілкування місцевих органів і волонтерів, щоб ці діти змогли отримувати всю допомогу.

Це відео знято у дві тисячі сімнадцятому році. Всі живі й щасливі, а невдовзі вони переїдуть до нового будинку. А ось старша донька Олександра.

- Туда хоть папа ездил? Там же дом? - Никто туда не ездил, мы оттуда в декабре...

Банківська картка Олександри Слюсаренко 4149 4993 4729 7622

Зараз на плечах саме цієї тендітної дівчини залишилися одинадцять братів і сестер. Дітям від дев'яти до п'ятнадцяти років. Єдине, що підтримує Олександру, небайдужість людей.

Олександра Слюсаренко, донька Діани Родікової:

У меня очень хороший муж, он меня очень поддерживает, он сам настоял на этом, что бы мы приняли такое решение. Это было очень правильное решение. У меня очень хорошие друзья, которые меня поддерживают. И я хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам и обычным людям, которые не прошли мимо и просто помогают морально и физически и душевно и материально. Спасибо им огромное, я им благодарна.

У великої родини починається складний період. І полегшити його може хіба доброта й підтримка тих, хто поруч.

Банківська картка Олександри Слюсаренко 4149 4993 4729 7622