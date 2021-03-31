COVID-19 встановив новий рекорд смертей в Україні [ Редактировать ]
В Україні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 із початку пандемії. Минулої доби померли 407 пацієнтів. Нових заражень виявлено 11 тисяч 226. Найбільше на Одещині, Харківщині та в Києві.
Одужали від недуги майже 6,5 тисяч людей. За даними Мінохорони здоров'я, епідпоріг коронавірусу перевищено майже у всіх областях, крім Херсонської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької.
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