Одужали від недуги майже 6,5 тисяч людей

В Україні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 із початку пандемії. Минулої доби померли 407 пацієнтів. Нових заражень виявлено 11 тисяч 226. Найбільше на Одещині, Харківщині та в Києві.

Одужали від недуги майже 6,5 тисяч людей. За даними Мінохорони здоров'я, епідпоріг коронавірусу перевищено майже у всіх областях, крім Херсонської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької.