Раніше канабіс дозволили використовувати ще у 14 штатах

В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях. Рішення підтримали місцеві законодавчі збори, документ ще має підписати губернатор Ендрю Куомо.

Ухвала дозволить погасити судимість із тисяч громадян, яких раніше засудили за відповідною статтею.

Крім того, місцева влада очікує, що нова індустрія створить 30-60 тисяч нових робочих місць і поповнить скарбницю на додаткові 350 мільйонів доларів щорічно. Раніше канабіс дозволили використовувати ще у 14 штатах.