Ніч самосуду влаштував житель одного із сіл в Запорізькій області. Чоловікі підпалював житлові будинки та стріляв по людях із рушниці. Двоє людей постраждали, зараз вони у лікарні. А стрілець у відділку поліції. У його мотивах та їхніх наслідках - розбиралися наші кореспонденти.

Село Новоданилівка. Тут лише кілька вулиць та два магазини. Один із них, пані Аліни, ледве не згорів кілька днів тому. На цих кадрах видно, як чоловік із рушницею, вночі, щось робить біля сільмагу.

Почав звідсіля поливати. Підпалив тоді. Та. Підпалив тут, почало горять змєйкой. І кинув бутилку, як вона називається, коктейль молотова, чи як, під двері.

Власниця сільпо радіє - це диво, що вогонь не знищив її сімейний бізнес. Полум'я погасло саме. На відео вона впізнала свого односельця Володимира.

Аліна Лепетя, власниця магазину:

Він косе на дурачка. Постоянно бере все криком. Його тут, він тероризує все село.

Як з'ясувалось, перед нападом на магазин, п'ятдесяти-дво-річний чоловік, озброєний рушницею, намагався підпалити хату ось цьому хлопцеві. Юрій зазнається напередодні посварився з нападником. Тому, коли почув вночі його крики біля свого двору, неабияк перелякався.

Він з рушницею отак рушниця у нього ружжо було. І він ходив. Виходь по харошому, а то я твою собаку уб'ю.

Юрій розповідає - заховався в сараї та спостерігав, як його кривдник намагався закидати подвір'я коктейлями Молотова.

Юрій Саєнко, постраждалий:

Потом дивлюся, він орав, орав, я не виходив, він взяв кинув бутилку втору за кухню розвернувся і уїхав.

Третьою жертвою нічного палія стала родина пенсіонерів уже в сусідньому селі. В Малій Токмачці не обійшлося без постраждалих.

Олена, жителька села Мала Токмачка:

Ми не чули ні вистрилів, нічого. Ми сразу почули сірєна пожарників і наші собаки овчарки начали вить. І я до вікна підійшла кажу наші сусіди чогось горять.

Коли почалась пожежа і власники будинку вибігли на вулицю, зловмисник відкрив по них вогонь із рушниці. Як наслідок - вісімдесяти-восьмирічний пенсіонер і його шести десяти семирічна донька - шпиталізовані.

Наталія Білова, головна лікарка Оріхівської багатопрофільної лікарні:

Ураження дроб'ю багатьох частин тіла. Це стопи. Руки, плечі. Всім була надана медична допомога.

Стрільця затримали згодом. У селі, звідки він родом, припускають - вочевидь чоловік мстився тим, з ким мав давні конфлікти.

Пока не п'є, людина як людина. Як єсть якісь, то проблєми, шо і він був там ну заступився за свого кума. Поскандалив з цією тьоткой. А тоді ж я випив, навєрноє вспомнив, шо оце такий був конфлікт і воно так получилось.

Де стрілок взяв рушниці і чи є він психічно здоровою людиною визначить слідство. Та перелякані селяни сподіваються, що за ґратами односелець сидітиме довго.