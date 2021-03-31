Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 22,747 млн грн.
В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13,47 млн.
В 2020 году президент получил зарплату в размере 336 тыс. грн. Также Владимир Зеленский задекларировал роялти в размере 4,633 млн.
Доходы семьи главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины составили 2,673 млн грн. Семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего госзайма на сумму 442 тыс. грн.
Первая леди Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. грн.
Общая сумма доходов семьи Зеленского в 2020 году, за вычетом продажи недвижимости, составила 9,073 млн, что более чем в два раза меньше, чем за предыдущий год (19,987 млн).
Владимир Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу на правах пользования. Переезд на нее связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.
Владимир Зеленский продолжает владеть огромным количеством торговых марок. В 2020 году он зарегистрировал 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.
"Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента", - сообщает его пресс-служба.
Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок главы государства.
Стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21,39 млн грн, а "Слуга Народа" - 11, 2 млн грн. Владимир Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок, в 2020 году они принесли ему 4,633 млн.
Со своих доходов семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.
Напомним, что Зеленский в фанатском шарфе пожелал удачи Украине перед матчем с Казахстаном.
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