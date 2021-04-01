Франція втретє вводить загальнонаціональний локдаун [ Редактировать ]
Президент Франції Еммануель Макрон утретє оголосив загальнонаціональний локдаун. Обмеження по всій країні вводять із вечора суботи, триватимуть вони чотири тижні.
Пересування між регіонами з несуттєвих причин - заборонено, контакти з родичами - небажані, а відходити від дому на прогулянку можна не далі, як на 10 кілометрів.
Школи не працюватимуть, а студенти вишів можуть відвідувати заняття в аудиторіях раз на тиждень. Щеплених у Франції - понад 8 мільйонів. Здебільшого це медпрацівники та люди, яким за 75.
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