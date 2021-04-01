Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн

В американській столиці зацвіла сакура. Місцеві жителі збираються біля монумента Вашингтону, щоб помилуватися заквітчаним вишневим садом. Його виростили тут ще на початку минулого століття.

Три тисячі саджанців місту подарувало Токіо - на знак дружби між країнами. До пандемії в американській столиці влаштовували Національний фестиваль цвітіння сакури.

Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн.