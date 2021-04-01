У Вашингтоні розцвіла сакура [ Редактировать ]
В американській столиці зацвіла сакура. Місцеві жителі збираються біля монумента Вашингтону, щоб помилуватися заквітчаним вишневим садом. Його виростили тут ще на початку минулого століття.
Три тисячі саджанців місту подарувало Токіо - на знак дружби між країнами. До пандемії в американській столиці влаштовували Національний фестиваль цвітіння сакури.
Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн.
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