Тромбоз та AstraZeneca не пов'язані: фахівці не знайшли доказів смертельної залежності [ Редактировать ]
Випадки тромбозу в пацієнтів не пов'язані з вакциною AstraZeneca. У науковому комітеті Європейського агентства з лікарських засобів не змінили своєї думки.
Фахівці залучили зовнішніх експертів, щоб розслідувати рідкісні випадки ускладнення кровообігу. Ризик - один на 100 тисяч людей, молодших за 60 років.
І поки що немає доказів, що тромбоз пов'язаний саме із препаратом. Невідомі і конкретні чинники, які можуть спричинити побічну реакцію.
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