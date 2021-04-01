Тот, кому пришлось не раз столкнуться с предательством близкого человека, уже и не верит, что можно встретить верные знаки зодиака. Однако, честные и преданные люди все же есть. Астрологи назвали знак зодиака, который наибольше подходит под такую характеристику.

Итак, на первом месте оказался Овен. Если он сблизился с человеком и перевел его в стан "приближенных", то тот может рассчитывать на преданность и помощь в любой сложной ситуации.

В любви Овен тоже предан "своему человеку", но проблема в том, что не каждый, с кем этот знак зодиака вступает в отношения, становится тем самым "своим". Овны довольно долго могут находиться в поисках, менять партнеров и даже изменять им.

Напомним, астрологи рассказали о том, каким будет второй месяц весны апрель для каждого знака зодиака.