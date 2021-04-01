Президент Франції Еммануель Макрон утретє оголосив загально-національний локдаун. Обмеження по всій країні вводять із вечора суботи, триватимуть вони чотири тижні. Пересування між регіонами з несуттєвих причин - заборонено, контакти з родичами - небажані, а відходити від дому на прогулянку можна не далі, як на 10 кілометрів.

Школи не працюватимуть, а студенти вишів можуть відвідувати заняття в аудиторіях раз на тиждень. Щеплених у Франції - понад 8 мільйонів. Здебільшого це медпрацівники та люди, яким за 75.

Вони звикли виїжджати на виклики у великих пожежних машинах. Сьогодні їхній транспорт - зручний мінівен. Він легко маневрує гористими дорогами у Французьких Альпах, щоб доправити вакцину в найбільш віддалені куточки країни. Ось перша зупинка.

Усі, хто мають вакцинуватися, живуть тут?

Трьом жителям цього дому за 90 років. Вони перші в черзі національної програми вакцинації. Однак дістатися до пунктів для щеплення - не можуть. Комуна, в якій живуть ці люди, розташована високо в горах.

Сабріна Менаут, медсестра пожежної бригади:

Переважно це люди, в яких або немає інтернету і доступу до медичної системи онлайн, або ж вони надто слабкі, щоб самотужки дійти до пункту вакцинації.

Список жителів, яким потрібна домашня вакцинація, укладає влада на місцях. Кожен пацієнт заповнює анкету. Після уколу бригада проводить у будинку ще чверть години, щоб пересвідчитися, що людина почувається добре.

Пожежна бригада не лише вакцинує людей, а й проводить роз'яснювальну роботу. Одні відмовляються імунізуватися препаратом від компанії AstraZeneca, для таких випадків у медиків з собою є препарат від Pfizer. Інші взагалі ставлять під сумнів безпечність вакцинації. Рятувальники зазначають: саме їхня уніформа допомагає налагодити контакт - людям у спецодязі довіряють більше.

Августа Аллек, вакцинована:

Це вперше в наш дім прибула пожежна бригада з такого приводу.

У цьому районі живе близько двох тисяч літніх людей, які потребують домашньої вакцинації. Поки процес іде за планом.

Патрік Моро, директор департаменту рятувальної служби:

Спершу планували вакцинувати тисячу людей за 20 днів. Але нам вдалося зробити аж 750 ін'єкцій за перший тиждень.

Вакцинація у Франції почалася в кінці грудня. Перший укол отримало вісім мільйонів людей, це понад 12 відсотків від загальної кількості населення. Ще два мільйони французів уже одержали подвійну дозу вакцини.