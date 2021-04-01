В "Слуге народа" пообещали разобраться с депутатом Колесник, собравшейся "сваливать из страны" [ Редактировать ]
Источник: "Буквы"
Партия "Слуга народа" будет разбираться в ситуации со скандальной перепиской народного депутата Анны Колесник, которая во время выступления в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака написала в мессенджере "Нужно сваливать из этой страны". Об этом изданию "Страна" сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Официальной позиции партии, фракции точно по этому поводу пока нет, но я думаю, что в ближайшее время мы наработаем и сообщим прессе, коллегам. Мое личное мнение: если это действительно вырвано из контекста и она сможет это доказать - то нет ничего криминального, каждый обсуждает свой отдых как считает нужным. Я знаю Аню и пока далек от мнения, что она могла специально такие проявления непатриотизма проявлять. Она достаточно патриотичный человек. Прошла с нами много выборов, но нужно разбираться, действительно ли это было. Понять это из одного скриншота в Telegram очень тяжело. Будем разбираться, мы со всеми нашими кейсами разбираемся", - заявил Корниенко.
На уточняющий вопрос, каким будет наказание, если выяснится, что Колесник писала не об отдыхе на майские праздники, как она утверждает, а о желании покинуть страну, Корниенко заявил: "Будем говорить с фракцией, как фракция это видит".
Напомним, что во время выступления в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который заявил о концентрации российских войск на границе, народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке с неким Стасом написала, что "нужно сваливать из этой страны".
Стас решил подбодрить перепуганную девушку и написал: "Возле кабинета пахнет тобой". Компрометирующую переписку политика сфотографировал корреспондент издания "Буквы".
Анне Колесник 26 лет, она прошла в Верховную Раду по округу в Харьковской области от партии "Слуга народа" ее номер в списке - 94. На время выборов она была безработной, по образованию - юрист. Является членом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, что Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной, в том числе под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые в сентябре будут проводиться совместно с Беларусью.
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