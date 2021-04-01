Абсолютно все сотрудники медицинских учреждений Италии обязаны иммунизироваться от коронавирусной инфекции под угрозой отстранения от исполнения обязанностей до конца года.

Такие меры были приняты правительством страны для того, чтобы остановить распространение болезни среди населения страны, особенно самых уязвимых групп.

Целью мероприятия является максимальная защита, как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения.

Отмечается, что принятый документ также вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, - врачей и медсестер. Некоторые карантинные ограничения в настоящее время можно ослабить в тех регионах Италии, где наблюдается достаточно высокий уровень вакцинации и низкий уровень заражений.

Читайте также, на территории Италии в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусной инфекцией был введен новый режим локдауна. Всех жителей оставляют дома, кроме тех, кому нужно доезжать до работы, медучреждений или других исключительных обстоятельств.

Кроме того, В Министерстве здравоохранения Италии сообщили о шокирующе высокой смертности в стране, которую фиксировали с начала второй волны коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.