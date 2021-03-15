На территории Италии в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусной инфекцией был введен новый режим локдауна.

В Министерстве здравоохранения страны изъявили надежду, благодаря ужесточенным карантинным ограничениям, пандемия COVID-19 начнет понемногу идти на спад со второй половины весны 2021 года, однако в настоящее время в Италии ожидают "непростое время".

Отмечается, что с 15 марта 2021 года в самых населенных районах страны будут закрыты рестораны, магазины и школы. Всех жителей оставляют дома, кроме тех, кому нужно доезжать до работы, медучреждений или других исключительных обстоятельств. Локдаун будет действовать на территории Италии вплоть до Пасхи, при этом во время трех дней праздника, вся страна будет отправлена в "красную зону" карантина.

Читайте также, в Минздраве объяснили, ждет ли украинцев локдаун на Пасху. Прогнозы эпидситуации о коронавирусе будут более точными после завершения зимне-весеннего эпидемиологического периода, также спрогнозировать, какой будет ситуация с коронавирусом пока сложно.

Кроме того, в Финляндии введут трехнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Согласно решению правительства, в период с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение.

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