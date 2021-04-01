Перестрелка в Броварах: кого будут судить [ Редактировать ]
Украинские правоохранители завершили расследование массовой перестрелки в Броварах, которая произошла в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.
Так, в суд передали обвинительное заключение в отношении 15 участников банды во главе с криминальным авторитетом.
По данным следствия, в мае 2020 года перевозчики в Броварах обратились к криминальному авторитету с просьбой в любой способ устранить конкуренцию в перевозках по маршруту Бровары - станция метро "Лесная" (Киев).
В дальнейшем он организовал банду, которая и устроила перестрелку в жилом квартале с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.
В деле о перестрелке пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.
Отметим, ранее Стало известно, что в перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева. Министерство внутренних дел аннулировало лицензии этих фирм.
Напомним, суд арестовал еще 10 участников в броварской перестрелке. Среди задержанных - криминальный авторитет.
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