Украинские правоохранители завершили расследование массовой перестрелки в Броварах, которая произошла в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Так, в суд передали обвинительное заключение в отношении 15 участников банды во главе с криминальным авторитетом.

По данным следствия, в мае 2020 года перевозчики в Броварах обратились к криминальному авторитету с просьбой в любой способ устранить конкуренцию в перевозках по маршруту Бровары - станция метро "Лесная" (Киев).

В дальнейшем он организовал банду, которая и устроила перестрелку в жилом квартале с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.

В деле о перестрелке пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Отметим, ранее Стало известно, что в перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева. Министерство внутренних дел аннулировало лицензии этих фирм.

Напомним, суд арестовал еще 10 участников в броварской перестрелке. Среди задержанных - криминальный авторитет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.