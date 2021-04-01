Не буде спокуси до хабарів, якщо зарплата буде гідною. Медики не від хорошого життя вдаються до оборудок, вважають в опозиції. І вимагають від держави соцгарантій для лікарів.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Це повинна бути заробітна плата, це повинне бути, обов'язково, страхування від захворювань, тому, що вони на передньому краю боротьби з пандемією. І тоді медики відчують, що про них піклуються і не будуть виїжджати, а так, дійсно, у нас величезна проблема майже 60 тисяч лікарів поїхали закордон останніми роками і це продовжується, тому, що їх переманюють зарплатами. Великими зарплатами в інші країни.