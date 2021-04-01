Хабар за лікування: у Запоріжжі лікарі обкладали даниною пацієнтів [ Редактировать ]
Хочеш лікуватись - плати! У Запоріжжі розгорівся скандал! Лікарі центру екстреної та швидкої медичної допомоги - обкладали даниною пацієнтів. Гроші вимагали в інвалідів за нейрохірургічні операції. Хоча закон гарантує тим безоплатну медичну допомогу.
Розцінки коливалися від 25 тисяч гривень, до півмільйона. Залежно від пакета послуг. А щоб до медиків не було претензій - змушували пацієнтів писати заяви про добровільні внески. Гроші отримували через посередника. Затримали причетних до оборудки на гарячому.
Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області:
Правоохоронці затримали посередника в медичній установі саме під час отримання обумовленої суми хабаря. Одного з лікарів-нейрохірургів правоохоронці затримали на робочому місці.
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