Хочеш лікуватись - плати! У Запоріжжі розгорівся скандал! Лікарі центру екстреної та швидкої медичної допомоги - обкладали даниною пацієнтів. Гроші вимагали в інвалідів за нейрохірургічні операції. Хоча закон гарантує тим безоплатну медичну допомогу.

Розцінки коливалися від 25 тисяч гривень, до півмільйона. Залежно від пакета послуг. А щоб до медиків не було претензій - змушували пацієнтів писати заяви про добровільні внески. Гроші отримували через посередника. Затримали причетних до оборудки на гарячому.

Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області: