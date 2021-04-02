США пообіцяли підтримку Україні в разі погіршення ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з російською агресією в разі погіршення ситуації на Донбасі. Про це напередодні під час телефонної розмови з українським міністром оборони Андрієм Тараном заявив очільник військового відомства США Ллойд Остін.
Зокрема міністри обговорили події 26 березня, коли поблизу Шумів окупанти вбили чотирьох українських військових, та систематичну ескалацію на Сході. Це вже друга розмова міністрів за останні півтора місяця.
Стурбованість ситуацією біля кордонів України висловлюють і в НАТО. На спеціальному засіданні дипломати Альянсу обговорили ескалацію на Донбасі і заявили, що "Москва підриває мирні зусилля на сході України".
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