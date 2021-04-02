"Локдаун нужно вводить на 3-4 недели" - иммунолог [ Редактировать ]
Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита сказал о том, что в Украине необходим локдаун на 3-4 недели. Именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.
Согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.
Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест.
Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будет введен единоразово.
С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости.
Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.
Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины.
Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.
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