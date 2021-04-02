Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита сказал о том, что в Украине необходим локдаун на 3-4 недели. Именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.

Согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест.

Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будет введен единоразово.

С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости.

Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины.

Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.