Партія "За Майбутнє" просить Президента та Центральну виборчу комісію зупинити беззаконня, яке відбувається у 87-му окрузі. Про це йдеться в заяві партії.

Зокрема, вночі окружна комісія скасувала результати виборів на дільниці, де переміг кандидат від партії "За Майбутнє" Олександр Шевченко, через зникнення 100 бюлетенів.

"Депутатський "десант" не допоміг, і "Слуга народу" підключила СБУ! Вчора Служба безпеки під приводом терористичної загрози вивела з виборчої комісії спостерігачів, які охороняли опломбовану кімнату з бюлетенями.

Коли ОВК відновила роботу, виявилося, що пломба зламана, пакунки з бюлетенями лежать в іншому положенні! Злочин зафіксували члени комісії та спостерігачі й направили відповідну заяву в поліцію. Однак правоохоронці та голова ОВК жодним чином на це не відреагували.

А сьогодні вночі член ОВК від "Слуги народу" вказав на конкретний пакунок із дільниці в селі Микуличин, де перемогу здобув Олександр Шевченко, та закликав перерахувати кількість бюлетенів", – йдеться в заяві партії.

Як наголосили в "За Майбутнє", після перерахунку виявилося, що вкрали 100 бюлетенів із 377. Під цим приводом був повністю скасований результат виборів на всій дільниці.

Партія звернулася до Президента та ЦВК з проханням втрутитися та зупинити беззаконня, бо досі в історії України не було випадків, коли СБУ забезпечувала фальсифікацію виборів.