Партія "За Майбутнє" просить президента зупинити беззаконня у 87-му окрузі [ Редактировать ]
Партія "За Майбутнє" просить Президента та Центральну виборчу комісію зупинити беззаконня, яке відбувається у 87-му окрузі. Про це йдеться в заяві партії.
Зокрема, вночі окружна комісія скасувала результати виборів на дільниці, де переміг кандидат від партії "За Майбутнє" Олександр Шевченко, через зникнення 100 бюлетенів.
"Депутатський "десант" не допоміг, і "Слуга народу" підключила СБУ! Вчора Служба безпеки під приводом терористичної загрози вивела з виборчої комісії спостерігачів, які охороняли опломбовану кімнату з бюлетенями.
Коли ОВК відновила роботу, виявилося, що пломба зламана, пакунки з бюлетенями лежать в іншому положенні! Злочин зафіксували члени комісії та спостерігачі й направили відповідну заяву в поліцію. Однак правоохоронці та голова ОВК жодним чином на це не відреагували.
А сьогодні вночі член ОВК від "Слуги народу" вказав на конкретний пакунок із дільниці в селі Микуличин, де перемогу здобув Олександр Шевченко, та закликав перерахувати кількість бюлетенів", – йдеться в заяві партії.
Як наголосили в "За Майбутнє", після перерахунку виявилося, що вкрали 100 бюлетенів із 377. Під цим приводом був повністю скасований результат виборів на всій дільниці.
Партія звернулася до Президента та ЦВК з проханням втрутитися та зупинити беззаконня, бо досі в історії України не було випадків, коли СБУ забезпечувала фальсифікацію виборів.
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