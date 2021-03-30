Снайперы стреляли в спину: в ВСУ изменили версию гибели военных на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал во время выступления в Верховной Раде, о том, как в пятницу, 26 марта, под Шумами на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.
По его словам, группа разминирования ВСУ проводила осмотр местности в районе населенного пункта Шумы на предмет мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены боевиками. Саперы были убиты снайперским огнем.
В результате снайперского огня получил смертельное ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, в результате снайперского огня получил смертельное ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые ранения. Старший солдат Гайчук (получил) ранение средней степени. Старший солдат Абрамович и Гайченко, которые прибыли для поддержки, попали под снайперский огонь и получили смертельные ранения.
После ответного огня украинской армии боевики прекратили обстрелы, что позволило оказать помощь раненным и эвакуировать погибших.
Генерал отметил, что снайперский огонь цинично велся в спины военнослужащих с водонасосной станции, с помощью которой осуществляются поставки воды и на оккупированные территории, и на свободную территорию.
Противник пытался спровоцировать наши войска открыть огонь в ответ по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в городах Торецк, Горловка, Южное.
Как сообщали "Подробности", в пятницу, 26 марта, штаб Операции объединенных сил заявлял, что украинские бойцы погибли в результате минометного обстрела.
После выступления Хомчака Верховная Рада 308 голосами "за" приняла проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (№5312).
Документ призывает мировое сообщество осудить агрессивную политику России в отношении Украины, продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на Москву с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружений с территории Украины, до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Ранее сообщалось, что командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, однако перед этим нужно оценить все риски и последствия.
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