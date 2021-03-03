Боевикам на Донбассе разрешили открывать огонь по позициям ВСУ [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Оккупационные власти Донецкой области разрешили боевикам открывать огонь по позициям укранской армии. Об этом сообщается на сайте так называемой "Народной милиции". В "экстренном заявлении" оккупанты обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
Пропагандисты сепаратистов на Донбассе традиционно обвиняют украинскую армию в нарушении перемирия и, прикрываясь этим, атакуют позиции ВСУ. Теперь же оккупанты больше не пытаются масировать свои обстрелы украинских армейцев необходимостью ведения ответного огня. Фактически это означает, что боевики выходят из режима прекращения огня.
Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Ранее сообщалось, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.
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