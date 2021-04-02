Ще один крок до екологічно чистої авіації

Ще один крок до екологічно чистої авіації. Британсько-американський стартап ZeroAvia отримав інвестиції та тепер розвиватиме виробництво. Компанія одержала 25 мільйонів доларів від фонду Біла Гейтса та ще одного мільярдера з Гонконгу.

Торік винахідники першими у світі успішно випробували малий літак, що працює завдяки водню та електриці. Додаткові гроші дозволять інженерам удосконалити систему так, щоб її можна було встановити на великі літаки.

Раніше британський уряд профінансував проєкт на 38 мільйонів доларів. Міжнародна асоціація цивільної авіації зобов'язалася скоротити викиди вуглецю в атмосферу до 2050 року вдвічі.