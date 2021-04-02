В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.

Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.

На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет.

Причины происшествия не известны.

По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".

По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение.

Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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