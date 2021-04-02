Нові дороги й мости мають з'явитися в Україні до Дня Незалежності. Такі амбітні плани оголосила влада. Йдеться про шляхи в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Там взялися повертати до життя довгобуди, які почали прокладати ще на початку двохтисячних. Як просуваються роботи - бачили наші кореспонденти.

Будівництво другої черги об'їзної дороги Дніпра "Південний обхід" стартувало ще 2012. Але далі земельних насипів справа не зрушила. Через брак коштів роботи заморозили майже на 10 років. Та вже сьогодні в рамках програми "Велике будівництво" - поновили і вони йдуть повним ходом.

Олександр Коломійцев, в.о. начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

У нас взагалі не було до цього жодного обходу міста Дніпро. Автівки, які рухаються в місто навантажують додатково дорожне полотно міста, створюють затори, тобто дуже велика кількість автівок десь 25 тисяч автівок.

Південний обхід має істотно звільнити місто від трафіку вантажного транспорту. Сім кілометрів автошляху добудують вже цього року.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:

Наша амбітна ціль, щоб об'єкт Південний обхід міста Дніпра був закінчений до Дня незалежності, до 30 річниці незалежності України. Загалом бюджет 1,6 млрд на зараз 600-700 млн підрядник вже отримав і далі буде фінансування в залежності від того як швидко буде проходити робота.

Ще одна ціль - будівництво трьохсот вісімдесяти семи кілометрів автошляху Дніпропетровщини.

Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг України:

Траса Н23 це остання така погана дорога в такому поганому стані у Дніпропетровській області національного значення. ЇЇ також плануємо добудувати у цьому році.

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Та безумовним флагманом "Великого будівництва" є зведення мостів через острів Хортиця у Запоріжжі. Один - балковий. Інший вантовий. Їх почали будувати ще дві тисячі четвертого і мали закінчити дві тисячі десятого. Та не судилося. Об'єкт перетворився на найбільший довгобуд в Україні. А місто потерпало в постійних заторах між двома берегами Дніпра.

Олександр, водій:

Потому что уже плотина нагрузки не выдерживает. И старые мосты тоже не выдерживают уже такой потом машин. Особенно сейчас фуры, пробки, когда в час пик бывает и движение маршруток и машин, и плюс эти, фуры ездят.

Розморозити роботи на фактично занедбаному об'єкті вдалося на початку дві тисячі двадцятого в рамках проєкту "Велике будівництво". І вже під кінець року тут відкрили перший проїзд. Підрядником стала одна з турецьких компаній.

Мы максимально ускорим темпы и будем постарайся поставить все пролет, начинать ванты работать. С хорошим темпом.

Якістю та темпами роботи задоволені і в Офісі Президента України.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:

Тільки що спускалися, дивилися як проліт мосту, який важить близько 800 тонн, так? Надвигається на опори, надвигається кожну годину на півтора метра. Я думаю, що це ну така велика історія і всі розуміють, що намагаються пришвидшити темпи. Адже не для кого не секрет, що міст, який стояв десятки років, не будувався, зараз, будується темпами, які взагалі не бачила наша країна.

Над будівництвом мостів у Запоріжжі цілодобово працює більше як пів тисячі фахівців.

Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг України:

Темпи, які тут зараз відбуваються, будівництво, вони точно найшвидші, най, з точки зору організації роботи, найякісніша робота організації. І підрядна організація. І технічний нагляд, австрійська компанія, яка супроводжує.

Повністю відкрити балковий міст, який з'єднує правий берег і Хортицю, планують за кілька місяців. А до Дня Незалежності завершать першу чергу Вантового мосту, який сполучатиме Хортицю з лівим берегом Дніпра.