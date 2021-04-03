Матч "Александрия" - "Динамо" проведут со зрителями [ Редактировать ]
Матч 20-го тура УПЛ между "Александрией" и "Динамо" состоится со зрителями.
Об этом сообщает пресс-служба "Александрии".
Билеты на игру будут продавать онлайн. Также желающие попасть на матч смогут купить их в кассах стадиона "Ника" в день игры.
Матч "Александрия" - "Динамо" сыграют в воскресенье, 4 апреля. Начало матча - в 19:30.
Ранее сообщалось, что сборная Украины "вырвала" сенсационный счет в матче с Казахстаном. Также мы писали о том, что Португалия "разнесла" Люксембург в матче чемпионата мира.
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