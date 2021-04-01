Сборная Украины по футболу сыграла в ничью во время третьего матча-отбора на Чемпионат мира-2022 со своими соперниками из Казахстана на "родном" стадионе "Олимпийский" в Киеве. Такой счет на табло становится уже традиционным для игр украинских футболистов.

Футболисты "бело-синих" начали поединок очень бодро и на 20-й минуте открыли счет, когда защитник сборной Украины Александр Зинченко передал мяч в левый угол штрафной площадки на легионера Романа Яремчука, который "ювелирным" ударом отправил мяч в угол возле штанги.

Фото: 24tv.ua

Отмечается, что игрокам сборной Казахстана далось сравнять счет в поединке на 59-й минуте, благодаря удар Серикжана Мужикова второго тайма сравняли счет в поединке. На 30-й минуте Зинченко с левого угла штрафной прострелил назад на Яремчука, который пробил рядом со штангой. На 71-й минуте Руслан Малиновский вывел полузащитника Александра Зубкова "на свидание" с голкипером, однако не смог реализовать "железный момент". Таким образом, сборная Украины заняла 2-ю строчку в таблице группы D, отставая от Франции на 4 очка.

Читайте также, сборная Украины по футболу впервые за последние 22 года отобрала очки у французов на их же поле. В марте 1999 года на "Стад де Франс" матч завершился со счетом 0:0, после чего наша сборная трижды проигрывала французам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.