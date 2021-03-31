Победа состоялась в рамках третьего тура Чемпионата мира по футболу/ фото: МЕТА

Сборная Португалии по футболу переиграла своих "коллег" из Люксембурга в отборочном поединке третьего тура Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

На 30-й минуте матча вингер киевского клуба "Динамо" Жерсон Родригес открыл счет в противостоянии, который продержался недолго ,так как уже в самом конце первого тайма португальцы смогли уровнять счет. После перерыва сборная Португалии смогла вырваться вперед и обыграть соперников.

Отмечается, что автором гола на дополнительном времени в конце первого тайма является Диогу Жота. После этого уже на 51 минуте форвард и капитан сборной Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, после чего на 80-1 минуте встречи полузащитник Жуан Пальинья поставил жирную точку в матче.

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Кроме того, Роналду забил юбилейный гол за сборную Португалии и вошел в историю. В матче второго тура группового этапа Лиги наций, проходившего в Сольне на стадионе "Френдс Арена" при пустых трибунах, сборная Португалии обыграла команду Швеции со счетом 0:2.

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