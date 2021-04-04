Нові пригоди судді-втікача Миколи Чауса. Спершу з'явилася інформація, що його викрали у Молдові. Пізніше - він начебто знайшовся у Румунії...

Отже, по порядку. Напередодні стало відомо, що Миколу Чауса у Кишиневі викрали озброєнні люди. Про це повідомив його молдовський адвокат. У місцевій поліції підтвердили. А вже сьогодні ЗМІ повідомили, що Чаус - уже в Румунії. І на доказ виставили фото. На світлині людина з перев'язаними очима, схожа на суддю-втікача.

Нагадаємо, у серпні 2016 року Чауса звинуватили в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Кошти він ховав у закопаних скляних банках. Тоді, скориставшись суддівською недоторканністю, Чаус утік до Молдови.