У Молдові озброєнні люди викрали суддю-втікача Миколу Чауса [ Редактировать ]
Нові пригоди судді-втікача Миколи Чауса. Спершу з'явилася інформація, що його викрали у Молдові. Пізніше - він начебто знайшовся у Румунії...
Отже, по порядку. Напередодні стало відомо, що Миколу Чауса у Кишиневі викрали озброєнні люди. Про це повідомив його молдовський адвокат. У місцевій поліції підтвердили. А вже сьогодні ЗМІ повідомили, що Чаус - уже в Румунії. І на доказ виставили фото. На світлині людина з перев'язаними очима, схожа на суддю-втікача.
Нагадаємо, у серпні 2016 року Чауса звинуватили в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Кошти він ховав у закопаних скляних банках. Тоді, скориставшись суддівською недоторканністю, Чаус утік до Молдови.
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