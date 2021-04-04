Джо Байден і Володимир Зеленський обговорили головні умови євроінтеграції України [ Редактировать ]
Вони поговорили. Вперше. У четвер Джо Байден зателефонував Володимирові Зеленському. Розмова тривала близько години. Говорили і про реформи, і про подолання корупції. Американський президент наголосив на важливості їхнього продовження. Бо це - головні передумови для євроатлантичної інтеграції України.
Говорили і про Ковід. А ще Джо Байден сказав, що знову чекає можливості відвідати Україну, і згадав свій виступ в українському парламенті. Та найголовніше, що президент Сполучених Штатів запевнив у беззаперечній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі.
Володимир Зеленський, президент України:
Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському та нормандському форматах. Вкотре наголошує наша армія здатна дати відсіч будь-кому і це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, на цьому шляху маємо повну та незмінну підтримку всіх міжнародних партнерів, зокрема, ЄС та США і одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів з президентом США Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі, Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.
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