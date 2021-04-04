Вони поговорили. Вперше. У четвер Джо Байден зателефонував Володимирові Зеленському. Розмова тривала близько години. Говорили і про реформи, і про подолання корупції. Американський президент наголосив на важливості їхнього продовження. Бо це - головні передумови для євроатлантичної інтеграції України.

Говорили і про Ковід. А ще Джо Байден сказав, що знову чекає можливості відвідати Україну, і згадав свій виступ в українському парламенті. Та найголовніше, що президент Сполучених Штатів запевнив у беззаперечній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі.

Володимир Зеленський, президент України: