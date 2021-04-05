США накриває четвертою хвилею коронавірусу [ Редактировать ]
За добу у світі інфікувалися майже півмільйона людей. Найбільше в Індії понад 100 тисяч. Друге місце у Франції близько 60 тисяч. На третьому Туреччина більше як 40 тисяч.
У США, де 37 тисяч нових хворих, епідеміологи заявили про четверту хвилю епідемії. Серед її ознак поширення британського штаму та інфікування дітей.
Загалом від початку пандемії у світі захворіли майже 132 мільйони людей. Понад 2 мільйони 800 тисяч - померли.
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