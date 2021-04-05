За добу у світі інфікувалися майже півмільйона людей. Найбільше в Індії понад 100 тисяч. Друге місце у Франції близько 60 тисяч. На третьому Туреччина більше як 40 тисяч.

У США, де 37 тисяч нових хворих, епідеміологи заявили про четверту хвилю епідемії. Серед її ознак поширення британського штаму та інфікування дітей.

Загалом від початку пандемії у світі захворіли майже 132 мільйони людей. Понад 2 мільйони 800 тисяч - померли.