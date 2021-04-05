Сестра погибшей в ДТП в Харькове Нины Кобесовой Тина Шевцова заявил о том, что семья получила по 24 гривны компенсации от осужденной Елены Зайцевой.

От другого виновника аварии, Геннадия Дронова, не поступает вообще никаких выплат.

Деньги от Зайцевой приходили дважды.

Со стороны Дронова совсем никаких выплат. Ну, Зайцева из Покровского приходит... Однажды пожалуй 24 гривни пришло. Второй раз примерно так же.

Издание отмечает, что такие же суммы выплат и у других пострадавших, с которыми связались журналисты.

Они попытались узнать в Министерстве юстиции, почему вместо миллионов гривен поступают копейки, однако подробных данных в ведомстве не раскрыли, сославшись на запрет со стороны осужденных.

Министерство уточнило только, что Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области, а Дронов - в колонии на Полтавщине.

Напомним, Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции по заключению на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Ранее в сети "вспыли" фото того, как осужденная Зайцева отбывает свой приговор.