"Дополнительные аргументы против России": МИД Украины против денонсации Харьковских соглашений [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Министерство иностранных дел Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.
По его словам, официальный Киев считает соглашения "дополнительным аргументом" для борьбы с Россией в международных судах.
Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.
Напомним, в апреле 2010 года в Харькове бывший на то время президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в АРК продлевается на 25 лет, начиная с 2017 года, с возможностью продления пребывания флота еще на пять лет, если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения.
В обмен на это украинская сторона получила скидку в цене газа в размере 30 процентов, но не более 100 долларов за 1 тысячу кубометров.
Недавно Государственное бюро расследований Украины предъявило беглому президенту Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азаров обвинение в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений. СБУ поручили проверить обстоятельства голосования в Верховной Раде о ратификации соглашений.
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