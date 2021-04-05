В Киеве мужчина залез на мост и упал на дорогу [ Редактировать ]
В понедельник, 5 апреля, в Киеве мужчина, который взобрался на конструкцию Северного моста упал на дорогу, где ездят авто. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
Только что с Северного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул человек. Без шансов - скончался на месте.
Подробности происшествия пока неизвестны.
На место происшествия съехались "скорые".
Ранее сообщалось, что в столичном лицее подросток выпрыгнул из окна. Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.
Также мы писали о том, что в Киеве девушка выпрыгнула с 16 этажа. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются.
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