В понедельник, 5 апреля, в Киеве мужчина, который взобрался на конструкцию Северного моста упал на дорогу, где ездят авто. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

Только что с Северного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул человек. Без шансов - скончался на месте.

Подробности происшествия пока неизвестны.

На место происшествия съехались "скорые".

Ранее сообщалось, что в столичном лицее подросток выпрыгнул из окна. Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве девушка выпрыгнула с 16 этажа. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.