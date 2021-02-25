В четверг, 25 февраля, в Киеве в лицее номер 208 по улице Туманяна произошел ужасный инцидент - из окна учебного заведения выбросился парень 11-13 лет.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Парень 11-13 лет стоял у окна и снимал какие-то видео на мобильный телефон. Прошло несколько мгновений и он выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что подростка едва не довели до самоубийства. Как оказалось, парень был участником группы в одной из соцсетей, где ему ставили разные задачи. Если бы не обращение к правоохранителям неравнодушного очевидца, прогулка могла бы закончится плачевно.

Также сообщалось, что в Украине началась целая "волна" суицидов среди детей.

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