Английский "Манчестер Юнайтед" во время жесткого поединка смог переиграть "Брайтон" со счетом 2:1 в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" в турнирной таблице обогнали своих принципиальных соперников "Манчестер сити".

На 13-й минуте поединка "Брайтон" открыл счет в матче, когда форвард Дэнни Уэлбек, являющийся экс-игроком МЮ, забил фантастический мяч головой. Такой показатель на табло продержался вплоть до второго тайма, когда полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш прошел до штрафной площадки "Брайтона" и отдал точную передачу на Маркуша Рашфорда, который "закрыл" ее, пронзив створ ворот.

Отмечается, что в самом конце нелегкой встречи нападающий "красных дьяволов" Мейсон Гринвуд решил ее окончательный исход, выполнив замыкание непростой передачи от Поля Погба. Таким образом, благодаря этой победе, "Манчестер Юнайтед" набрал 60 очков и удержал расстояние от "Манчестер Сити" в 14 пунктов.

Читайте также, "Манчестер Юнайтед" повторил рекордную победу в истории АПЛ, разгромив "Саутгемптон" в матче 22 тура английской Премьер-лиги. С таким счетом матчи АПЛ завершались трижды за 26 лет.

Кроме того, английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Сити" не собирается подписывать 32-летнего испанского форварда Диего Косту, который сейчас находится в статусе свободного агента и ищет новый клуб.

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