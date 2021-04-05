В городе Ивано-Франковск чиновник мэрии, отвечающий за парковки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости протаранил другой автомобиль, в результате чего пострадала женщина. Об этом пишет местное издание "Галка".

Инцидент произошел на улице Вовчинецкой. Там 33-летний водитель внедорожника Volkswagen Tiguan не справился с управлением, и, нарушая скоростной режим, врезался в движущийся впереди Renault Kangoo. Правоохранители, прибыв на место, протестировали виновника ДТП на драгере, который показал 2,47 промилле алкоголя, при норме в 0,2.

Отмечается, что теперь водителя ждет суд и избрание меры пресечения. Пострадавшей женщине медики диагностировали сотрясение мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

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Кроме того, в селе Угринов, которое находится на территории Ивано-Франковской области, произошло столкновение шести автомобилей одновременно. На место происшествия сразу выдвинулись расчеты спасательных служб для предотвращения возгорания транспортных средств и спасения людей.

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