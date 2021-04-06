В Міжнародному валютному фонді задля боротьби з COVID виділять третій транш допомоги бідним країнам

Майже 470 тисяч нових інфікувань коронавірусом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше - в Індії, США та Туреччині. Напередодні проти локдауну мітингували в Берліні.

Кількасот людей вимагали скасувати карантинні обмеження вони, на їхню думку, порушують права людини. Протест був мирний.

А в Міжнародному валютному фонді задля боротьби з COVID виділять третій транш допомоги бідним країнам. Його отримають 28 держав. Їм також спишуть частину боргів.