Жителі Берліну вийшли на протест проти карантину [ Редактировать ]
Майже 470 тисяч нових інфікувань коронавірусом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше - в Індії, США та Туреччині. Напередодні проти локдауну мітингували в Берліні.
Кількасот людей вимагали скасувати карантинні обмеження вони, на їхню думку, порушують права людини. Протест був мирний.
А в Міжнародному валютному фонді задля боротьби з COVID виділять третій транш допомоги бідним країнам. Його отримають 28 держав. Їм також спишуть частину боргів.
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