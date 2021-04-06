Ковідний скандал у Франції. Там журналісти виявили, що ресторани під час локдауну підпільно відчиняли двері для високопосадовців. Про що йдеться і як у Франції за таке карають - розкаже Олена Абрамович.

Шок серед французів. Тоді як в країні оголосили третій локдаун, запровадивши комендантську годину від сьомої вечора, деякі чиновники дозволяють собі ходити до ресторанів. Принаймні про це йдеться в розслідуванні журналістів одного з паризьких телеканалів. Новина розлетілась по всіх французьких ЗМІ.

Після репортажу, знятого на приховані камери в заможному кварталі Парижа, розпочато розслідування. У сюжеті - приблизно десять осіб беруть участь у підпільному обіді в розпал пандемії. І серед них, можливо, були і міністри.

У соцмережах це найбільш обговорювана тема. Усім цікаво, хто саме з міністрів порушував карантинні правила.

Ресторани у Франції закриті від осені. Та в репортажі журналістам вдається потрапити в підпільний заклад. Пускають туди за запрошеннями. І не дотримуються жодних коронавірусних правил.

Ні, ми не носимо масок. Усі, хто приходить сюди, знімають їх. Щойно ви переступаєте поріг, коронавірусу більше немає. Ми хочемо, щоб люди розслабились. Це приватний клуб, тут усі мають почуватися, як удома.

Меню коштує від ста шістдесяти до чотирьохсот дев'яноста євро з особи. Це майже вп'ятеро більше, ніж середній чек за вечерю в Парижі. Ще вищі ціни в іншому закладі там до всього подають ще й ікру та шампанське. А серед гостей часто високопосадовці, розповіла журналістам одна із організаторок таких вечер.

Я минулого тижня вечеряла у двох чи трьох ресторанах, усі вони, звісно, працюють підпільно. І там було кілька міністрів. Тож у мене все це викликає тільки посмішку - у нас справжня демократія: що хочемо, те робимо.

Та міністр внутрішніх справ Франції іншої думки. Він наказав знайти винних.

Жеральд Дарманін, міністр внутрішніх справ Франції:

Після звіту М6 я попросив префекта поліції Парижа перевірити достовірність повідомлених даних. Якщо вони будуть підтверджені, потрібно притягнути до відповідальності організаторів та учасників цих підпільних обідів.

І якщо учасникам загрожує не багато 135 євро штрафу за відмову від масок та порушення комендантської години, то організаторів можуть покарати на значно більшу суму 15 тисяч євро та рік ув'язнення. Ну а якщо доведуть, що на підпільному обіді справді були політики, то їм це може коштувати посади.