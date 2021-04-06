Во вторник, 6 апреля, в Киеве под Окружным административным судом, где должен начаться судебный процесс по запрету партии "Шария" проходит акция протеста сторонников Анатолия Шария.



Истец (Минюст) просит суд запретить деятельность Партии Шария на основании материалов уголовного производства по делу Анатолия Шария, которые предоставило СБУ.



Под судом собралось около 200 человек. Люди хотят попасть на судебный процесс, но солдаты Нацгвардии заблокировали проход к суду.

Кроме того, накануне Шарий призвал своих сторонников прийти на суд и потребовать допустить их в качестве стороны процесса.

Ранее "Подробности" сообщали, что Шария внесли в базу розыска МВД.