Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман не сможет выйти на поле в сборной Украины по футболу, так как ФИФА запретила ему изменить футбольное гражданство. Об этом рассказал украинский спортивный журналист Игорь Цыганык.

Футболист сделал заявление о возможном переходе в сборную "бело-синих", так как его мать родом из Украины, а также имеет украинское гражданство. Игрок ранее выступал за футзальную сборную Англии и провел восемь официальных игр. В связи с этим фактом Украинская ассоциация футбола направила в ФИФА письмо, в котором требует разъяснений.

Отмечается, что негативный ответ ФИФА продиктован именно тем, что Килман успел выйти на поле в футболке сборной Англии.

Напомним, английский футболист Макс Килман хочет защищать цвета Украины. Игрок активно вел переговоры с Украинской ассоциацией футбола, таким образом у него был шанс выйти на поле в футболке национальной сборной в самом ближайшем матче.

Кроме того, в 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет не менее 14 матчей. По меньшей мере 11 официальных поединков, у подопечных Андрея Шевченко запланировано три товарищеских матча.

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