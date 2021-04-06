В ФИФА сделали заявление по Максу Килману в сборной Украины [ Редактировать ]
Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман не сможет выйти на поле в сборной Украины по футболу, так как ФИФА запретила ему изменить футбольное гражданство. Об этом рассказал украинский спортивный журналист Игорь Цыганык.
Футболист сделал заявление о возможном переходе в сборную "бело-синих", так как его мать родом из Украины, а также имеет украинское гражданство. Игрок ранее выступал за футзальную сборную Англии и провел восемь официальных игр. В связи с этим фактом Украинская ассоциация футбола направила в ФИФА письмо, в котором требует разъяснений.
Отмечается, что негативный ответ ФИФА продиктован именно тем, что Килман успел выйти на поле в футболке сборной Англии.
Напомним, английский футболист Макс Килман хочет защищать цвета Украины. Игрок активно вел переговоры с Украинской ассоциацией футбола, таким образом у него был шанс выйти на поле в футболке национальной сборной в самом ближайшем матче.
Кроме того, в 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет не менее 14 матчей. По меньшей мере 11 официальных поединков, у подопечных Андрея Шевченко запланировано три товарищеских матча.
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