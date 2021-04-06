В 2020 году доходы в сумме свыше одного миллиона гривен задекларировали 2,5 тысячи налогоплательщиков. В прошлом году таких было 3 150 человек. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Наибольшее число миллионеров проживает в Киеве (1024 человека), Днепропетровской (196), Харьковской (182) и Киевской (155) областей.

Доход в сумме более 100 млн грн задекларировали 19 человек на общую сумму 4,8 млрд грн. Наибольшее число таких людей являются жителями Киева (10 человек).

Самая большая сумма налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем Львовской области в размере более 35 млн грн.

Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд грн. Самый большой среднегодовой доход на одного плательщика задекларирован жителями Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.

Напомним, что в обновленном рейтинге миллиардеров Forbes нашу страну представляют семеро украинцев. Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов. Пятый президент Украины Петр Порошенко оказался на шестом месте. Место в списке главных богачей планеты потерял Юрий Косюк, однако туда вернулся Вадим Новинский.