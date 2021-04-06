Річні контракти для споживачів: скільки коштуватиме блакитне паливо для населення? [ Редактировать ]
Цінові гойдалки у минулому. Вже з наступного місяця ціна на газ протягом року змінюватися не буде. Газзбути автоматично переводять своїх споживачів на річні контракти. Тепер вартість кубу встановлюватимуть на рік уперед.
Чи потрібно переукладати з постачальниками договори і яких цін чекати у платіжках?
За грудень була ціна газу за 1 метр 8,82 грн.
А вже з січня вона опустилася до 6,99 грн. Киянка Оксана показує свої платіжки за газ. Тішиться, що паливом користується лише для приготування їжі, бо "грітися" - задорого. І чим ближче до зими, тим - вищі цифри у платіжках. Улітку, приміром, куб газу коштував...
Оксана Поліщук, начальник загального відділу компанії:
Чи то 4,86, чи 4,82 була ринкова ціна від газопостачальної компанії. А потім з вересня вже почало рости. По гривні, по 50 копійок. І от сама велика була у грудні 2020 року.
Майже 10 гривень за куб. В уряді до кінця опалювального періоду встановили межу, а вже з травня всіх споживачів переводять на річні контракти.
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Это означает, что каждый поставщик должен будет объявить единую цену для всех бытовых потребителей, которая будет действовать в течении всего годового периода.
Тобто вже з 25 квітня газзбути оприлюднять ціни на рік уперед! Яку й платитимуть споживачі.
Віктор Скаршевський, економічний експерт:
Основной плюс в том, что цена фиксированная. И потребитель всегда знает, сколько денег он будет платить за природный газ. В независимости, потребляет он его летом, или зимой.
Ну дууууже великі питання!
Перше питання в Оксани, як і в мільйона споживачів:
Я ж маю заплатити на рік наперед?
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Оплачиваете вы каждый месяц. То есть, в принципе, как вы оплачивали и до этого. То есть, у вас срок расчета 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
А скільки за нього доведеться сплатити? І чи будуть річні контракти "гнучкими"?
Оксана Поліщук, начальник загального відділу компанії:
А якщо там буде обвал ринку, чи ще щось? І ціна впаде до трьох гривень?
Віктор Скаршевський, економічний експерт:
Цена на европейских рынках особо падать в этом году не будет, например, как в прошлом, потому что запасов газа очень низки - сейчас, меньше 30 процентов заполнено.
Уже на початку квітня ціна газу знову почала зростати. Тож традиційного літнього розпродажу газу цього року може й не бути. А чи будуть ці річні контракти обов'язковими? Постачальники запевняють, що ні. Хоча контракти й переукладаються автоматично, можна повернутися на звичну форму оплати.
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Потребитель может перейти как на базовый годовой тариф другого поставщика, так и на любую другую коммерческое предложение этого же поставщика. Ему необходимо будет либо подписать заявление-присоединение к новому коммерческому предложению.
Або заповнити форму в режимі онлайн. Втім усі ці деталі поки не остаточні, бо ринковий регулятор повинен ще остаточно затвердити нові правила.
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