Цінові гойдалки у минулому. Вже з наступного місяця ціна на газ протягом року змінюватися не буде. Газзбути автоматично переводять своїх споживачів на річні контракти. Тепер вартість кубу встановлюватимуть на рік уперед.

Чи потрібно переукладати з постачальниками договори і яких цін чекати у платіжках?

За грудень була ціна газу за 1 метр 8,82 грн.

А вже з січня вона опустилася до 6,99 грн. Киянка Оксана показує свої платіжки за газ. Тішиться, що паливом користується лише для приготування їжі, бо "грітися" - задорого. І чим ближче до зими, тим - вищі цифри у платіжках. Улітку, приміром, куб газу коштував...

Оксана Поліщук, начальник загального відділу компанії:

Чи то 4,86, чи 4,82 була ринкова ціна від газопостачальної компанії. А потім з вересня вже почало рости. По гривні, по 50 копійок. І от сама велика була у грудні 2020 року.

Майже 10 гривень за куб. В уряді до кінця опалювального періоду встановили межу, а вже з травня всіх споживачів переводять на річні контракти.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Это означает, что каждый поставщик должен будет объявить единую цену для всех бытовых потребителей, которая будет действовать в течении всего годового периода.

Тобто вже з 25 квітня газзбути оприлюднять ціни на рік уперед! Яку й платитимуть споживачі.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Основной плюс в том, что цена фиксированная. И потребитель всегда знает, сколько денег он будет платить за природный газ. В независимости, потребляет он его летом, или зимой.

Ну дууууже великі питання!

Перше питання в Оксани, як і в мільйона споживачів:

Я ж маю заплатити на рік наперед?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Оплачиваете вы каждый месяц. То есть, в принципе, как вы оплачивали и до этого. То есть, у вас срок расчета 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

А скільки за нього доведеться сплатити? І чи будуть річні контракти "гнучкими"?

Оксана Поліщук, начальник загального відділу компанії:

А якщо там буде обвал ринку, чи ще щось? І ціна впаде до трьох гривень?

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Цена на европейских рынках особо падать в этом году не будет, например, как в прошлом, потому что запасов газа очень низки - сейчас, меньше 30 процентов заполнено.

Уже на початку квітня ціна газу знову почала зростати. Тож традиційного літнього розпродажу газу цього року може й не бути. А чи будуть ці річні контракти обов'язковими? Постачальники запевняють, що ні. Хоча контракти й переукладаються автоматично, можна повернутися на звичну форму оплати.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Потребитель может перейти как на базовый годовой тариф другого поставщика, так и на любую другую коммерческое предложение этого же поставщика. Ему необходимо будет либо подписать заявление-присоединение к новому коммерческому предложению.

Або заповнити форму в режимі онлайн. Втім усі ці деталі поки не остаточні, бо ринковий регулятор повинен ще остаточно затвердити нові правила.