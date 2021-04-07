Увольнение украинских послов: названа причина [ Редактировать ]
В среду, 7 апреля, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о том, что увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации.
В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз.
Так, решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае, подчеркнул он.
В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства.
Ранее мы писали о том, что послы Северноатлантического альянса НАТО провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной.
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