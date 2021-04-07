Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук заявил, что готов, несмотря на возраст, защищать свой дом с оружием в руках в случае вторжения российской армии. Об этом 87-летний политик объявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью... В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил.

Кравчук считает, что Россия не начнет войну, однако нужно быть готовыми ко всему.

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От России можно ждать чего угодно, она непредсказуема. Никто, например, не ожидал, что начнется агрессия против Украины на Донбассе, что будет реализована мечта России об аннексии Крыма, но это произошло очень быстро. Мы оказались перед фактом, будучи неготовыми к таким сценариям. В любой ситуации мы должны проявлять спокойствие и убежденность в том, что мы не одни. Меня радует, что в Европе и США официально заявили, что один на один Украина с Россией не останется.

Первый президент Украины уверен, что Россия, несмотря на бряцание оружием, просто не готова вести войну.

Думаю, Россия не готова к широкомасштабной войне, у нее много внутренних проблем. Путин хорошо знает, чем все это может закончиться для него и для России. Правда на стороне Украины, и мы уже не те, что были 7 лет назад. Миллионы людей встанут на защиту своей страны. И Россия понимает, что Украина - это не какое-то маленькое государство, а государство, взявшее на себя первый удар.

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Ранее "Подробности" писали о том, какую страну глава украинской делегации в ТКГ рассматривает в качестве новой площадки для переговоров по Донбассу вместо Беларуси.

Напомним, что украинская делегация отказалась ехать в Минск по завершению карантина из-за "вражеской риторики Беларуси". Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.