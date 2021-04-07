он задекларировал 2,2 млн грн на банковскому счету и более 40 млн гривен наличными/ фото: np.pl.ua

В Днепре депутат городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткоинов (по курсу в настоящее время это составляет более миллиона долларов).

Также он задекларировал 2,2 млн грн на банковскому счету, более 40 млн гривен наличными, 2,4 млн гривен одолженных. Кроме того, Мишалов задекларировал 639 тыс. гривен в заработной плате в "Днепропресс Сталь".

Отмечается. что доход от занятия предпринимательской деятельностью депутата составляет 6 миллионов гривен, доход от отчуждения движимого имущества составляет 560 тысяч гривен.

Читайте также, Зеленский опубликовал декларацию о доходах в 2020 году. Доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн. Большую часть денег семья получила от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания за недостоверное декларирование. После доработки документ будет внесен президентом в Верховную Раду как неотложный.

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