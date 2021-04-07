Карантинні вісім тисяч. Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки для отримання допомоги від держави. Сьогодні уряд запустив цей механізм.

Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Та чи будуть такі? І про які суми йдеться - вирішуватимуть уже на "місцях". А що гарантує Центральна влада - пояснив прем'єр:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: