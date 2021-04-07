Українські бізнесмени отримають по вісім тисяч гривень ковід-компенсацій [ Редактировать ]
Карантинні вісім тисяч. Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки для отримання допомоги від держави. Сьогодні уряд запустив цей механізм.
Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Та чи будуть такі? І про які суми йдеться - вирішуватимуть уже на "місцях". А що гарантує Центральна влада - пояснив прем'єр:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Цей механізм уже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають в "червоних" зонах виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку "Дія". Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі вісім тисяч гривень можна буде вже наступного тижня.
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