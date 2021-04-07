У Зеленского рассказали о сделке с МВФ [ Редактировать ]
На данный момент продолжаются технические консультации с Международным валютным фондом (МВФ) о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества с Фондом. Желательно, чтобы такое соглашение было подписано до конца июля.
Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
Staff level agreement - это соглашение, которое предварительно подписывается между Украиной и МВФ. Это предварительное понимание относительно того, каким образом будет построена программа сотрудничества с МВФ.
"В текущем году есть два периода пиковой нагрузки на госбюджет из-за необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще впереди. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля", - отметил Устенко.
Ранее мы писали о том, что переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.
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